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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:32

Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi | Video





Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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