Sultanlar, ’Ihlara Kupası’ için mücadele edecek

2021-2022 Sultanlar Ligi Voleybol Sezonu öncesi gerçekleştirilecek turnuvaya Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta, PTT takımları katılacak.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız birlikte basın toplantısı düzenleyerek turnuva ile ilgili açıklamada bulundu.

Kuzeyboru Spor Kulübü bayan voleybol takımının Sultanlar liginde mücadele ettiğini ifade eden Vali Hamza Aydoğdu kulüp yöneticileri ile yaptıkları istişarede Aksaray'ın tanıtımına katkı sağlamak için anlamlı bir turnuva düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Sultanlar Ligi başlamadan önce 22-23- 24 Eylül tarihlerinde Aksaray ev sahipliğinde Ihlara Kupası Voleybol Turnuvası düzenleyeceklerini kaydeden Vali Aydoğdu;

"Turnuvaya katılacak ve 4 gün Aksaray'a misafir olacak takımlar Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta ve PTT. Ihlara Aksaray'ın tarihi ve kültürel yerlerinden birisi. Dünyada ve Türkiye'de bilinen en önemli kanyonlardan birisi. Gerçekten çok anlamlı bir isimle bu turnuvaya Aksaray olarak ev sahipliği yapacağız. Sultanlar liginde Kuzeyboru ile birlikte mücadele eden takım oyuncuları 4 gün boyunca burada olması ve turnuvanın adının da Ihlara olması Aksaray ilinin tanıtımı açısından, Aksaray'ın değerleri açısından çok önem arz ediyor. İnşallah biz de bu dörtlü turnuvada gelecek takımlarımızı en iyi şekilde ağırlayıp, Aksaray'ın tanıtımını da yapıp, güzel bir şekilde uğurlayacağız. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için, bizi de bu anlamda heyecanlandırdı için Kuzey boru yönetimine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman da yaptığı açıklamada "Bu şehri tanıtmak özel şirketlerimiz, sizler, kurumlarımız ve Sayın Valimizin önderliğinde oldukça güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Sultanlar Liginde bir takımımız var ve şehrimizden yeterli desteği aldığımızı düşünmüyoruz. Bu anlamda desteğinize ihtiyacımız var. Şehrimizi birlikte tanıtacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. İnşallah bu şehri oldukça ileri taşıyacağız" dedi.