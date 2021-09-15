Taksileri denetleyecek yeni merkez kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.



Toplantıda yeni yapılan konutlardan alınan Birim Otopark Bedeli 2021 yılı için 27 bin 200 TL olarak belirlendi. İBB meclisinde ayrıca Toplu Ulaşım Hizmetleri (TUHİM) tarafından taksileri denetleyecek Taksi Yönetim Merkezi teklifi İBB Meclisinden geçti. İstanbul'da bulunan taksilerle ilgili denetim, ceza ve idari yaptırım uygulayacak Taksi Yönetim Merkezi kurulması teklifi kabul edildi.



Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinde Büyük İstanbul Otogarındaki işletmenin 10 yıl süre ile İSPARK'a verilmesi istendi. Hukuk Komisyonu ise hazırladığı raporda denetim yapma, tutanak düzenleme, ceza ve idari yaptırım uygulanması gibi işlerin memur eliyle yürütülmesi gereken işlemler olduğunu belirterek merkezin İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilebileceğini açıkladı. Kaynar çalışmanın yeni olmadığını belirterek, daha önce kendileri tarafından hazırlandığını söyledi. Teklif komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek merkezin işletmesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bırakıldı.



GAZİOSMANPAŞA'DAKİ EVLERİN SATIŞINA ONAY ÇIKMADI



Mecliste ayrıca, İBB Emlak Müdürlüğünün KİPTAŞ'a ait Gaziosmanpaşa'daki 35 adet konutun satışı ile ilgili teklifi de görüşüldü. Emlak Müdürlüğünün yazısında, söz konusu konutların KİPTAŞ tarafından takas işlemi ile alındığından "sosyal konut" olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.



Müdürlük teklifinde, konutların şu anki satış fiyatlarının yaklaşık 1.9 milyon TL, ortak giderlerinin de daire başına aylık ortalama bin 200 TL olduğu aktarılarak konutların satışı için onay talep edildi.



Komisyon raporunda, deprem kuşağında yer alan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan konutların bu işler için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek dosyayı müdürlüğüne iadesi istendi. Madde oy çokluğu ile kabul edilerek teklif müdürlüğe iade edildi.

ŞİLE'DEKİ BİNA BELEDİYEYE DEVREDİLDİ



Emlak Müdürlüğünün teklifi ile Şile'de mülkiyeti İBB'ye ait olan ve Şile Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü olarak kullanılan binanın bedelsiz olarak devrinin iptali istendi. Mecliste yapılan tartışmaların ardından teklif, haziran ayındaki mecliste alınan ısrar kararı doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.