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Giriş Tarihi: 16.9.2021 22:41 Son Güncelleme: 16.9.2021 22:49

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

Celal Şengör’e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

Yaptığı birçok açıklama ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı bir yayında öğrencisi ile yaşadığı anısını anlattı. Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını itiraf etti. Şengör'ün infial yaratan açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları birçok paylaşım ile Şengör'e tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ders veren akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör yayınladığı bir videoda geçmiş dönemde öğrencisi ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

KIZIN ETEĞİNİ KALDIRIP KALÇASINA TOKAT ATTI

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

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Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım
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