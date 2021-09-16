Celal Şengör’e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.