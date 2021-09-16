İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ders veren akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör yayınladığı bir videoda geçmiş dönemde öğrencisi ile yaşadığı bir anıyı anlattı.
KIZIN ETEĞİNİ KALDIRIP KALÇASINA TOKAT ATTI
Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.
Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım
"BABAN BUNU YAPTI MI?"
Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.