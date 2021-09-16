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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Erdoğan’ın kitabını vatandaşa dağıttı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Erdoğan’ın kitabını vatandaşa dağıttı
Elazığ Ekonomi Platformu Başkanı Ahmet Saraç, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını dağıttı. Aldığı kitaplardan birini bir günde okuyup bitirdiğini kaydeden Ahmet Saraç, satın aldığı 2 bin 23 adet kitabı, açtığı stantta gençlere hediye etti. Saraç, kitabı özellikle gençlerin okumasını istediğini belirterek, "Hayırlı bir hizmet eda etmek için yolla çıktık. Cumhurbaşkanımızın kitapta vermiş olduğu mesajların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yankı bulmasını temenni ediyorum" dedi.
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Erdoğan’ın kitabını vatandaşa dağıttı
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