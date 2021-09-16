Erdoğan’ın kitabını vatandaşa dağıttı

Elazığ Ekonomi Platformu
Başkanı Ahmet Saraç
, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını dağıttı. Aldığı kitaplardan birini bir günde okuyup bitirdiğini kaydeden Ahmet Saraç, satın aldığı 2 bin 23 adet kitabı, açtığı stantta gençlere hediye etti. Saraç, kitabı özellikle gençlerin okumasını istediğini belirterek, "Hayırlı bir hizmet eda etmek için yolla çıktık. Cumhurbaşkanımızın kitapta vermiş olduğu mesajların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yankı bulmasını temenni ediyorum" dedi.