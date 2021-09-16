"UÇAN ARABA GELECEĞİN HAYALİ"

Uçan araba geleceğin hayali. Şu an arabalarımızın büyük kısmında otomatik park etme özelliği var. Bu tümüyle otomatikleşecek, sonra da uçmaya başlayacak. Şu anda yaptığımız bütün geliştirmeler hem Akıncı, hem Bayraktar TB-3 için en derinlemesine çalışma otonomi, yapay zeka üzerine. Bu akıllı arabayı uçuracak teknolojiye çalışıyoruz. Şu an insanoğlunun sahip olduğu teknolojiyle yapamayacağı kadar karmaşık bir teknoloji uçan araba.

"AKILLI ARABAYI UÇURACAK TEKNOLOJİYE ÇALIŞIYORUZ"

Şu anda yaptığımız bütün geliştirmeler hem Akıncı, hem Bayraktar TB-3 için en derinlemesine çalışma otonomi, yapay zeka üzerine. Bu akıllı arabayı uçuracak teknolojiye çalışıyoruz. Şu an insanoğlunun sahip olduğu teknolojiyle yapamayacağı kadar karmaşık bir teknoloji uçan araba.

"KİŞİSEL UÇAK GİBİ OLACAK"

Her bir uçan araba kişisel uçak gibi olacak. Bu uçakların akıllanmasıyla uçan araba olmuş olacak. Uçan bir robot bu, yüzlerce minik bilgisayar yönetiyor. Bunu geliştirirken o kadar çok teknoloji geliştiriyorsunuz ki bir anlamda uzay çalışmalarına giriyor. 2005'te Minia, 2007'de Minia ilk defa TSK'ya teslim edildi, Türkiye'nin de ilk İHA'sıydı, milli ve özgün tasarımı yapılan, envantere girebilmiş ilk İHA'ydı. Bunların hepsi robot uçak. Sonra, Malazgirt Helikopter var, o proje maalesef öldürüldü. Sonra Bayraktar TB-1 2009'da. Ama TB-1 envantere hiç girmedi. Bayraktar TB-2 İHA olarak ilk defa envantere 2014'te girdi, 27 bin fite çıkarak irtifa rekorları kırdı.

"TİHA'LAR SAVAŞ UÇAKLARININ YAPAMADIĞI BAZI GÖREVLERİ YAPIYOR"

Dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği, daha ağır sınıfta ve çok daha karmaşık ve stratejik görevleri yapabilen bir silahlı insansız havasız aracı. Savaş uçaklarının yapamadığı bazı görevleri yapıyor. En önemli özelliği insansız olması. Bu bir insansız hava uçağı olarak tasarlanmadı. Akıncı çok uzun sürede havada kalabilen bir muharebe platformu.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR MÜHİMMAT AİLESİ VAR"

Böyle bir platforma herhangi bir yabancı mühimmatı almak istediğinde satmıyorlar. Hepsi yerli. Türkiye'de büyük bir mühimmat ailesi var. Akıncı bu ailenin hepsini kullanabiliyor. 10 yıl önce bunların hiçbiri yoktu, yurtdışından alınıyordu. Hatta alınamıyordu, vermiyorlardı.

"İLK ATIŞI TB-' SİHA'MIZ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDU"

Türkiye dost ve müttefik ülkelere bu teknolojiyi veriyor. İlişkileriniz de çok büyümüş oluyor. Bütün bu satışlar da devlet kontrolünde olduğu gibi bu araçlara biz de sahip olamıyoruz devlet kontrolü olmaksızın. İlk atışını yapacak o dönem ama izin yok. O dönemde sayın bakanımız Mustafa Varank'a ulaştık ve durumu anlattık. Sağ olsun o dönemde bu iznin alınmasını sağlamıştı ve ilk atışı 2015'in Aralık ayında TB-2 SİHA'mız -o zaman İHA'ydı, SİHA oldu- gerçekleştirmiş oldu.

TİHA'NIN, İHA VE SİHA'DAN NE FARKI OLACAK?

Bunlar savaş uçaklarının yaptığı görevleri yapabilen, daha yüksek hızda uçabilen platformlar. Dünyanın tümüyle gittiği yer insansız savaş uçakları. Muharip hava gücünün ana belkemiği bunlardan olacak. Bunların yanında Akıncı, Bayraktar TB-2 gibi platformlar da olacak ama hava muharebesinin ana unsurları insansız savaş uçakları olacak.

"BAYRAKTAR, TB-3 GEMİ PİSTİNDEN KALKABİLEN İLK SİHA OLACAK"

Bugün artık Türkiye de kendi gemilerini geliştirdiğinden, bu gemilerden de kalkabilen bir muharip insansız savaş uçağı. Bundan kalkabilmesi bir savaş uçağının, artık bir devrim. 'Dünyanın ilk drone gemisi geliyor' diye büyük ilgi uyandırdı ilk paylaşıldığında. Bayraktar TB-3 gemi pistinden kalkabilen ilk SİHA olacak. Gemiden inip kalkabilmesi gemiye keşif ve vuruş gücü anlamında büyük bir kuvvet çarpanı oluşturuyor.

Üssünüzü herhangi bir yere götürebiliyorsunuz. Türkiye'nin Mavi Vatan, Doğu Akdeniz operasyonlarını düşünün. Bu gemiye de büyük bir keşif imkanı sunmuş oluyorsunuz. Gemi en fazla 50-100 km ötesindeki radarları görebiliyor. Oysa bununla binlerce km öteyi görüp, hatta oraya muharip güç projeksiyonu yapabiliyor. İnsansız savaş uçağının gemiden kalkma özelliğine sahip olduğunda çifte bir güç çarpanına sahip oluyorsunuz. Milli geminizden, kısa pistli geminizden kalkabiliyor olması, birkaç tane kuvvet çarpanını yan yana koymuş oluyorsunuz.

"MİUS'UN İLK UÇUŞUNU 2023 VE ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bayraktar TB-2'yi üstün kılan da bu; çok yüksek performansın daha düşük maliyetli olması. Burada muharebede devrim olacak. MİUS'un ilk uçuşunu 2023 ve öncesinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2022'de Bayraktar TB-3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. İnsansız hava araçları ise 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Bunların en önemli özelliği de bir savaş uçağının maliyetinin belki yedide-sekizde biri maliyetinde olması.