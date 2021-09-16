Yine CHP yine rezalet: İzmir’de yarı çıplak semazen skandalı

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de gerçekleştirdiği kortej yürüyüşünde ve yine Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 10 Eylül'de gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da katıldığı Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi
'nde üstü çıplak bir dansçının semazen
temalı dans gösterisi tepkilere neden oldu. Her iki gösteriden de görüntü paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli
, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
'i sert bir dille eleştirdi. Resmi Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapan Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü
kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi
kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır" dedi.
DEĞER YARGILARINA SAVAŞ AÇTINIZ
Görüntülere bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi
'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal
'dan geldi. Twitter adresinden gala yemeğinde gösteri yapan yarı çıplak semazenlerin fotoğraflarını paylaşan Hızal, altına da; "Yok artık. CHP'nin Mesnevi programı! İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız. Bu savaşı kazanamayacaksınız!" yazdı. Sürekli ve Hızal'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi. Paylaşımların altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Diğer tepkiler ise şöyle:
Hz. Mevlana'nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi Bayru:
Dönme hareketi tüm insanlığa aittir. Ama her dönüş sema değildir. Buna dans ya da bir başka isim verebilirsiniz ancak bunun adına sema diyemezsiniz. Belediyenin programında yapılan da bir sema ayini şerif değildir. Bunu bir belediyenin yapmış olması bizleri de çok üzmüştür.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:
Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri apaçık hadsizliktir. Bu gösteriyi düzenleyen ve onay verenleri kınıyorum.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu:
İzmir'i kişisel tercihlerine kurban etmeye kararlı olduğunu bir kez daha gösteren CHP'nin 'meyilli' belediye başkanı Tunç Soyer ve zihniyeti, yeni bir rezalete daha imza atmıştır.