2023’e kadar kapı kapı dolaşın

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan, Esnaf Buluşması'nın ardından Ahi Evran Veli
'nin Ahi Evran Külliyesi
'ndeki türbesini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra AK Parti'nin Kırşehir
'deki yeni il binasının açılışına katılan Erdoğan, teşkilat üyelerine hitabında "Kapı kapı dolaşmak suretiyle, girilmedik mekân, çalınmadık kapı bırakılmayacak ve böylece 2023, Kırşehir'de gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak" sözleriyle seslendi. 2021'in Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO
tarafından Ahi Evran Yılı
ilan edildiğini ifade eden Erdoğan, bu senenin aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. sene-i devriyesi olması hasebiyle Yunus Emre
ve Hacı Bektaş-ı Veli
yılı olduğunu hatırlattı. Sene başından beri düzenledikleri programlarla ülke, millet ve bu topraklardaki medeniyet birikimi açısından büyük önem ve mana taşıyan yıldönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin, Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz" dedi. Erdoğan, Kırşehir İl Başkanlığı'nın 1000 metrekarelik yeni binasıyla bundan böyle Kırşehir'de çok daha farklı bir AK Parti etkinliği yaşanacağına inandığını dile getirdi. Her alanda olduğu gibi, siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Atalarımız bunun için 'Şerefül mekân bil mekin' demişlerdir. Yani bir mekâna şeref
katan oradaki insanlardır. Şimdi de yeni yönetim, inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik, yeni bir güç katacaktır. Günümüz kutlu, geleceğimiz hayırlı olsun" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra partililerle kurdele keserek açılışı yaptı.