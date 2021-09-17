Adnan Menderes ölüm yıl dönümünde anılıyor! Adnan Menderes kimdir, neden idam edildi ve mezarı nerede?

Adnan Menderes kimdir, neden idam edildi ve mezarı nerede soruları, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 17 Eylül 1961 yılında idam edilen Adnan Menderes, demokrasi şehidi olarak anılmaktadır. Adnan Menderes ile birlikte eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da aynı tarihlerde idam edilmiştir. Peki, Adnan Menderes kimdir, neden idam edildi ve mezarı nerede? İşte, merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatı hakkında bilgiler

ADNAN MENDERES KİMDİR?

1899 yılında Aydın'da doğdu. Asıl adı Ali Adnan Ertekin Menderes'tir. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır.Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. O'nu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için, çeşitli makamlara müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı. Bayar'la böyle tanışmış oldu.