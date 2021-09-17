Bahçeli: CHP edepsizlik çukuruna devrildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP
'nin milli, manevi, kültürel ve tarihi değerlerimizle arasına kalın bir çizgi çektiğinin İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin rezilliğiyle teyit edildiğini söyledi. Değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaşan Bahçeli, "Behey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? CHP'li İzmir Belediyesi
edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz!" dedi. "Zillet ittifakı bir strateji kapsamında aday tartışmasını hem yapıyor hem de yaptırıyorken Cumhur İttifakı
dimdik ayaktadır" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: "Bayağı dedikoduların hepsi bühtan ve beyhudedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, seçimin ne zaman yapılacağı da bilinmektedir. CHP'nin ipini tutup diyet listesi dayatanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecektir."