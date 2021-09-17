Başkan Murat Aydın’dan Beykoz Çayırı iftiralarına sert cevap

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada hazırladıkları millet bahçesi projesiyle Tarihi Beykoz Çayırı'nın mevcut alanın korunarak büyüdüğüne dikkat çekerek: "Yapmak istediğimiz Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek. Şu an Beykoz Çayırı diye bildiğimiz fiili alan 38 bin metrekare, çayırın proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır 93 bin metrekare olacak. 55 bin metrekare büyüyecek. Böyle hayırlı bir iş yaptığımızı biliyoruz. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız evet oyu verdi. Teşekkür ediyoruz. İktidar hayır oyu verdi, teşekkür ediyoruz, takdir meclisindir. Ardından kamuoyunda "Çayırım elden gidiyor", Çayırıma dokunma" "Şu kadar şu yapılacak, bu yapılacak" şeklinde grup başkan vekili bunu paylaşıyor. Cumhuriyet Halka Partili Grup Başkan Vekili bunu paylaşıyor, ilgili arkadaşlar, CHP'nin genel başkan yardımcısı bunu paylaşıyor. Nasıl "Çayırıma dokunma" deniyor, anlamıyorum" diye sordu.



'ÇAYIRDAKİ MEVCUT İŞGALLER KALDIRILACAK'



Tarihi Çayır'ın hazırlanan projeyle işgallerden kurtulacağını vurgulayan Başkan Aydın "Çayırın etrafında 4 tane mahalle var, orada yaşayan insanların ve İstanbulluların kullandığı bir çayır burası. Üzerinde yaklaşık 5 bin metrekarelik binalar var, bunların çoğu kaldırılacak. Bazı kullanılmayan alanlar ve işgaller var. Bunların tamamı kaldırılacak. Beykozluların ve İstanbulluların Beykoz Çayırı diye bildiği 38 bin metrekarelik alan 93 bin metrekarelik alana dönüşecek. Dünkü iktidardaki arkadaşlarımızın hayır dediği teklif budur. Hayır diyebilirsiniz, Beykoz'a hizmet yapılmasını arzu etmeyebilirsiniz, orada yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesi ve mutluluğunu artıracak adımları engelleyebilirsiniz. O sizin takdiriniz, peki olmayanı nasıl anlatıyorsunuz?" şeklinde atılan iftiralara tepki gösterdi.



'SİZİ TÜRKİYE'YE ŞİKâYET EDİYORUM'



Konuşmasında meclis üyelerini Beykoz Çayırı'na ve hazırlanan projeyi incelemeye davet eden Başkan Murat Aydın: "Ben sizi, sayın Başkan sizi, beni buradan izleyen tüm İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Sayın Başkan bana sorabilirdiniz. Ben size gerçeği anlatırdım. O rapora baktığımızda Çayır'ın büyüdüğünü hep birlikte görüyoruz. Takdir sizin dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama iftira neden? Genel Merkezden buraya kadar? Takdir İstanbulların ve Beykoz halkınındır. Buradan özellikle AK Partili ve MHP'li meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bize verdiği destekten dolayı kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı.