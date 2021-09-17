Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişinin 60.yılında törenle anıldı

Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Menderes, Polatkan ve Zorlu ailesi üyeleri katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında şöyle dedi:

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE KARA GÜN



Türkiye, bundan 61 yıl önce, evvela demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesini, yaklaşık 1,5 yıl sonra da 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde insanlık tarihine utanç levhası olarak kazınan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının utancını yaşamıştır. Bilindiği gibi, "yeter söz milletindir" diyerek ülkemizi çok partili hayatın ilk somut neticesiyle, yani milli iradenin üstünlüğüyle tanıştıran Adnan Menderes, kısa sürede büyük bir demokrasi ve kalkınma hamlesi başlatmıştır.

Bu dönemde, bir yandan ülkemiz uzunca bir süredir hasret kaldığı yatırımlara ve hizmetlere kavuşurken, bir yandan da milletimizi medeniyetinden ve tarihinden koparmaya yönelik uygulamalara son verilmiştir. Milli irade yerine vesayete ve darbecilere dayananlar, bu demokrasi ve kalkınma atılımına ancak 10 yıl tahammül edebildiler. Darbeyle demokrasiyi katledenler, cezaevlerine tıktıkları Demokrat Partilileri her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakmakla kalmayıp, üç masum canı gözlerini kırpmadan darağacına gönderdiler. Önce Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, ertesi gün de Başbakan Adnan Menderes'i idam edenlerin tek amacı, milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle bağlı olanlara gözdağı vermekti.

Tarih, milletin iktidara getirdiği Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına göndererek halkın gönlünden silebileceklerini sananların ne kadar yanıldıklarını herkese göstermiştir. Bugün Türk Milleti, Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ederken, ona bu zulmü reva görenleri çoktan nefret çukuruna gömmüştür. Menderes ve arkadaşlarının akıbetini, milli iradenin üstünlüğünü için mücadele edenlere örnek gösterenler hala çıkıyor olsa da, milletimiz bu acı hadiseyi istiklaline ve istikbaline bağlılığının sembolü haline getirmiştir. Milletin adamları Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimden, milletimizi bir daha böyle bir imtihana mecbur bırakmamasını niyaz ediyorum. Menderes ve arkadaşlarının hatıralarını yad etmek üzere bir araya gelen hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"dedi.



Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Arkamızda yatanlar bu iftiralara bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa, bizler de aynı şekilde aynı yoldan sonunu düşünmeden yürümeye hazırız" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun ruhuna dualar okudu. Okunan duaların ardından Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Mayıs darbesinin tüm kurgusu, dış bağlantıları, nasıl bir süreç yönetilerek bu insanların şehit edildiği, Türk demokrasisinin ayağına nasıl pranga takıldığının her yönüyle ortaya çıktığını vurgulayarak, "Ancak aklımıza takılan tek bir soru şu 'nedendi bu kadar nefret'. Batının ne yaptığı, bu darbeyi planlayanların ne yaptığı tamam. Hangi telkinleri, hangi menfaatleri temin ettikleri de tamam. İktidar hırsız da tamam. Ama bizim içimizdeki insanların, bizimle aynı dili konuşan insanların nasıl vicdanla böyle büyük bir nefret ortaya koyabildikleri, bu nefretin bu kadar büyümesinin altında yatan sebebi hala anlayabilmiş değilim. Herkesin kendi hayatında sevmediği siyasiler olmuştur. Ama hangi içgüdü ile karşınızda duran ve son görüşmeleri olduğunu bildiğiniz bir aileyi birbirine sarılmaktan men edersiniz.

Birkaç gün sonra idam edileceğini bildiğiniz halde bir babının oğluna, eşine son kez sarılmasını nasıl engellerseniz. Ufak tefek gazete haberlerindeki bir iki yalanı anlayabiliriz ama darbeci de olsa, hukuksuz da olsa bir şeklide devleti temsil eden bir kurumun "Adnan Menderes ve Celal Bayar 12 uçak dolusu altınla kaçarken yakalandılar' diye bir iftirayı resmi tebliğ olarak yayınlamasını hangi ruh hali ile sağladınız. Sizin nasıl bir karanlık zihniniz vardı ki öğrencilerin öldürülüp cesetlerinin kıyma makinesinde toz haline getirildiği iftirasını manşetlere attınız. CHP Genel Sekreteri Kamil Kırıkoğlu'nun hatıralarında yazar dönemin en kudretli yöneticisine gider der ki 'Biz böyle bir şey bulamadık. Bunun doğru olmadığını ifade edelim'. Dönemin kudreti yöneticisi der ki 'bırak millet böyle bilsin'. Bu nasıl bir zihniyettir. Nasıl bir kininiz vardı ki hasta olmasına rağmen alelacele idam edebilmek için rahmetli Menderes'i sehpaya götürürken fotoğrafta sağlıklı görünsün diye kollarına girmiş iki askere 'çekilin' talimatı verdiniz ve zorlukla yürüttünüz. Siz bu ülkenin havasından solumadınız mı, bu ülkenin suyundan içmediniz mi. Ezan-ı Muhammedi'nin bin yıldır okunduğu gibi, istiklal marşında geçtiği gibi okunmasına karşı nasıl bir nefretiniz vardı da, darbenin çete başı koltuğu işgal eder etmez 'ezan aslından tekrar ayrılmalıdır' diye açıklama yaptı. O çete başının nasıl bir yüzsüzlüğü vardı ki 'menderes ülkeyi Ruslara satmaya kararlı' diye gazetelere beyanat verdi. Nasıl bir utanmazlığınız vardı ki şu insanları şehit ettikten sonra 27 Mayıs'ı hem de Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak bu ülkeye kutlatmaktan zevk aldınız" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE HALA AYNI YALANI SÖYLEYEN ZİHNİYET VAR"



Türkiye'de hala aynı yalanları söyleyen bir zihniyet olduğunu söyleyen Soylu, "Acaba büyüttüğünüz bu kinleri ve yalanları ilk günkü tazeliğiyle içinizde nasıl diri tuttunuz da nasıl sizden sonrakilere aktardınız da bugün aynı nefreti, bugün aynı yalanları sadece rakamları ve isimleri değiştirip milletin adamlarına bugünkü Cumhurbaşkanımıza atmaktan geri durmuyorsunuz. Bugün hala bir siyasetçi utanmadan 'her gün bir arkadaşı kıyma makinesine atıyorlar' diye ifade kullanabiliyor ve aklı sıra gönderme yapabiliyor. Bugün hala ayın yalanlar ülkeyi 17-25 Aralık'a taşıdılar. 15 Temmuz'da aynı heyecanı yaşayıp tankları alkışladılar. 1960'a Türkiye'yi getiren olayları daha sonra dönemin aktörleri 'biz tezgahladık' diye böbürlene böbürlene anlattı. Kitaplar kendi hatıratları orada. Nasıl tezgahladınız da o 60 yıl önce Menderes ve arkadaşlarına yaptıklarını, bugün Erdoğan ve arkadaşlarına yapmak için gün sayıyorlar. Şu arkamızda yatanlar bu iftiralara bu ihanetlere karşı nasıl dik durmuşlarsa, bize her gün parmak sallayanlara söylemek isteriz ki bizler de aynı şekilde aynı yoldan sonunu düşünmeden yürümeye hazırız. İdam sehpasında Kur-an okuyan hocanın iki yerde hatasını düzelten Fatin Rüştü Zorlu gibi aynı iman ve kararlılıkla bu yolda sonuna kadar yürümeye hazırız" diye konuştu.

Bakan soylu ve beraberindekiler, kabir ziyaretinde bulundu. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ve eşi Berrin Menderes'in kabri de ziyaret edilerek dua edildi.