Milletimizin gönlünde yaşıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 27 Mayıs 1960 darbesinin
ardından Başbakan Adnan Menderes
, Maliye Bakanı Hasan Polatkan
ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu
'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Siyasi tarihin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'ye yıllarca hizmet eden ve millî iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti
'nin yöneticileri ile ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına hizmet etmiş Adnan Menderes, askeri darbe ile zulme ve haksızlığa uğramıştır.
Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi
Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır. İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yâd ediyorum. Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
AİLE ALBÜMÜNDEN MENDERES'İN YENİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
MERHUM Başbakan Adnan Menderes, dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Menderes'in bu zamana kadar hiç bilinmeyen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Menderes'in aile albümünden SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda; İzmir Koleji
'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Adnan Menderes ve hipodromda Gazi Koşusu
izleyen aile fotoğrafları yer alıyor. Başka bir fotoğrafta ise Adnan Menderes ve Berin Menderes
'in Cumhurbaşkanlığı
Köşkü'ne davete gittikleri anlar görülüyor.