Sizin evlatlarınız Avrupa’da, benim kızım mağarada

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için İzmir'den Ankara
'ya yürüyen Mehmet Laçin, dün sabah HDP Genel Merkezi
önünde açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin milletvekilleri ve partililer baba Laçin'e tepki gösterdi. HDP'lilerin sözlü sataşmalarına cevap veren Laçin, HDP'nin halkın partisi olmadığını, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti olduğunu belirterek, "Hani Kürt davasını savunuyordunuz? Sizinki Kürt davası değil, cep doldurma davası" dedi. Laçin, "14 sene önce lise öğrencisiyken HDP kızımı zorla elimden aldı. Evladımı almadan kapınızdan kalkmam" dedi. İzmir İl
Başkanlığı önünde eylem yaptığı zaman HDP'li milletvekillerinin kendisini hedef gösterdiğini belirten Laçin, "HDP milletvekilleri, size sesleniyorum, hani evlatlarınız nerede? Avrupa
'da değil mi? Benim evladımı niye kalkan olarak kullanıyorsunuz? Pervin Buldan
, kızın nerede? İngiltere
'de. Benim kızım niye mağarada?" diye konuştu. ANKARA