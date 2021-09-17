Yargıda Birlik 3’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı

Yargıda Birlik Derneğinin mevcut başkanlık divanı üyelerinin tekrar aday olduğu 3'üncü Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımında, başkanlık divanına Birol Kırmaz, Ömer Faruk Aydıner ve Ali Nevzat Açıkgöz seçildi. İlk dönem başkanı Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz olurken, ikinci dönemde Yargıtay üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, 3'üncü dönemde de Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner sırasıyla birer yıl başkanlık görevini yerine getirecek.



Derneğin Genel Sekreterliği görevine Berrin Aksoyak, Gökhan Karaköse ve Cumali Karakütük getirilirken, Dış İlişkiler Sorumluluğuna Mehmet Ali Kurt ve saymanlığa Fehmi Tosun getirildi. Bugün yapılan 3'üncü Olağan Genel Kurul sonrasında Hakan Yumuşak, Fahri Gülay, Elif Aydan Bozfırat, Fatih Karakuş, Necip Topuz, Hasan Onur Dinç ve Mustafa Doğru yönetim kurulunda yer aldı.



Öte yandan, derneğin denetim kurulu, istişare kurulu ve etik kurulu da belirlendi. Ayrıca kurullardaki iki isimde dikkat çekti. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş istişare kurulunda, HSK üyesi Ergün Şahin ise Etik Kurulunda yer aldı. Buna göre, Sezer Söylemez, Nurten Çolakoğlu, Bülent Gümüş, Canan Seçgin ve Halil Akkız Denetim Kurulunda, Kemal Mecit, Turan Kuloğlu, Fatih Zencirci, Kemal Alver, Faruk Şener, Vekil Öztürk, Erol Taş, Uğurhan Kuş ve Velihattin Eldemir İstişare Kurulunda, Fatih Muşmal, İbrahim Çatalkaya, İsmail Şengül, Serhat Yıldızhan, Deniz Gül, Ergün Şahin ve Erkan Özkaya ise Etik Kurulunda yer aldı.



TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HSK Birinci Dairesi Başkanı Halil Koç, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler, Yargıtay üyeleri ve çok sayıda hakim, savcı katıldı.