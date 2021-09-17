‘Yoğun bakımdakilerin tamamının aşısız olması tesadüf değil’

Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz
, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının tamamının aşışız olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gündüz, "Bu bir tesadüf olamaz. Koronavirüs hâlâ devam ediyor. Sonbahar ile kış aylarında insanlar hasta olmaya daha açık. Mevsimsel gribin gelebileceğini düşünürsek daha büyük risk altındayız. Çünkü, geçmişte hem mevsimsel gribin hem de koronavirüsün böyle durumlarda daha yoğun olabileceğini gördük. Yine benzer şeyler olabilir, dolayısıyla sonbahar bizim için önemli bir kırılma noktası olabilir. Aşısız olanların aşılanması, aşı takvimi eksik olanlarınsa mutlaka tamamlayıcı dozlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Mevsimsel grip
dönemi başladığı için grip aşısı Kovid aşısıyla birlikte rahatlıkla yaptırılabilir. Bakanlık, aşı takvimini tamamlayanların antikor düzeylerini yakından takip ederek bilimsel veriler oluşturuyor. Öngörümüz; tam doz aşılananların, 6 ay aşıya gereksinim duymayacağı yönünde. Aşılarını tamamlayanlar, yıl sonuna kadar rahat" dedi.