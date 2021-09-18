Aşı kartı nasıl alınır? HES ve e-nabız ile Covid-19 aşı kartı oluşturma ekranı

ren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alanda aynı durum söz konusu. Bu da "Aşı kartı nasıl alınır?" sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. İşte aşı kartı alma işlemi…

AŞI KARTI NERELERDE KULLANILACAK?

Aşı kartı Avrupa ülkelerinin başlattığı bir uygulama olup, yurt dışına çıkışta pek çok ülkenin talep ettiği bir belgedir. İki doz aşı olmuş vatandaşların elde ettiği bu evrak yurt içinde de aşılama oranlarını arttırmak için uygulanmaktadır. Bugün itibariyle aşı olmayan kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte aşı olan vatandaşların aşı kartını yanlarında bulundurması kolaylık oluşturacaktır.