Aşı kartı nasıl alınır? HES ve e-nabız ile Covid-19 aşı kartı oluşturma ekranı

ren, otobüs, uçak gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bununla birlikte konser ve benzeri etkinlikler ile daha pek çok alanda aynı durum söz konusu. Bu da "Aşı kartı nasıl alınır?" sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. İşte aşı kartı alma işlemi…
AŞI KARTI NERELERDE KULLANILACAK?
Aşı kartı Avrupa ülkelerinin başlattığı bir uygulama olup, yurt dışına çıkışta pek çok ülkenin talep ettiği bir belgedir. İki doz aşı olmuş vatandaşların elde ettiği bu evrak yurt içinde de aşılama oranlarını arttırmak için uygulanmaktadır. Bugün itibariyle aşı olmayan kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte aşı olan vatandaşların aşı kartını yanlarında bulundurması kolaylık oluşturacaktır.
HES İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarasını girin. Pasaportunuz yoksa bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ardından ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçilir. Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilir. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulur. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilir. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.
E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.
Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.
Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.
E-NABIZ İLE AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AŞI KARTI DOĞRULAMA EKRANI
Aşı pasaportunun geçerli olup olmadığını sorgulamak için Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan "Sertifika Doğrula" bölümünden belgenin doğruluğu teyit edilebilir.