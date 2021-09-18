Bu yıl ikincisi uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, aldıkları puanı kullanabilmek için sonuçlara bugünden itibaren erişebiliyor. ÖSYM üzerinden görüntülenen sınav sonuçları, YÖKDİL sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte ÖSYM açıklamaları ile YÖKDİL sınav sonuçları görüntüleme ekranı haberimizde.
YÖKDİL SINAV PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL'den alınan puanlar sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2021-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2026 yılına kadar kullanılabilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL sınav sonuçlarının 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak ÖSYM bugün yaptığı açıklamayla sonuç değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu ve YÖKDİL sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2021-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.
YÖKDİL CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
YÖKDİL adaylarının cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre adaylar cevaplarına ve cevap anahtarına ÖSYM AİS ekranından erişebilecek. Sınav soruları ve cevapları 17 Eylül tarihinden itibaren 10 gün süresince erişime açık olacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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