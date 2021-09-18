Bu yıl ikincisi uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, aldıkları puanı kullanabilmek için sonuçlara bugünden itibaren erişebiliyor. ÖSYM üzerinden görüntülenen sınav sonuçları, YÖKDİL sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte ÖSYM açıklamaları ile YÖKDİL sınav sonuçları görüntüleme ekranı haberimizde.

YÖKDİL SINAV PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL'den alınan puanlar sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2021-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2026 yılına kadar kullanılabilecek.