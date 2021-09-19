FETÖ’nün kritik ismi tutuklandı

İSTANBUL Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi; terör örgütü FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. 'Futbolda Şike Kumpası
' dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu
'nun avukatlığını yaptığı öne sürülen ve FETÖ'nün 'Avukatlar Yapılanması' soruşturması kapsamında firari olarak aranan avukat Cemalettin M
. ve kardeşi Veli M., Eyüpsultan
'da yakalandı. Şüpheli Veli M.'nin; FETÖ içerisinde sözde 'Samsun Büyük Esnaf Mütevellisi' olarak aktif faaliyet yürüttüğünün, halen FETÖ'nün sözde gizli 'öğrenci evleri'ne destek sağladığının ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin bulunduğunun tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.Cemalettin M. ile kardeşi Veli M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.