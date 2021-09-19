İhracatta 211 milyar dolarla rekor kırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye İhracatçılar Meclisi
28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, olmayı sürdüreceğim. Bu kader arkadaşlığının en somut örneğini tüm dünyayı kasıp kavuran salgın
döneminde hep birlikte yaşadık. İhracatçıların bu sıkıntılı dönemde nasıl alın teri döktüklerinin, her türlü riski alarak ülkeden ülkeye nasıl koşturduklarının, ortaya koydukları gayretin yakın şahidiyim.
Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye
İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde somutlaşan ihracat başarımız, ekonomimizin yükselen gücünün, itibarının, genişleyen etki alanının da sembolüdür.
İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Ülkemizin küresel fırsatları değerlendirme, tehditlere meydan okuma, hedeflerine bağlılığı konusundaki en önemli göstergelerden biri de ihracatımızdır. Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel İnovasyon Endeksi
'nde sürekli yukarı çıkması bu başarının tesadüf değil, samimi ve yoğun bir gayretin eseri olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayımızı 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde son 20 yılda aylık ortalama 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızı aynı oranlarda artırabiliriz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının, firma başına düşen istihdam rakamının, her geçen yıl artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
Geçen yıl ihracatta salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans yakaladık. Bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet
tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Eylülde de 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 seviyesine çıktı. Bu seviye Türk ekonomisinin ve ihracatının ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır. Bu doğrultuda 84.5 trilyon dolar büyüklüğüyle dünya ekonomisinin yüzde 64'ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81.5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz.
İŞTE İHRACAT ŞAMPİYONLARI
Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. İlk 10 şirket, "Ford Otomotiv, Toyota, Oyak-Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ve Mercedes-Benz Türk" şeklinde sıralandı. Törende, TİM'e bağlı 28 ihracatçı sektörünün şampiyon şirketleri de ödüllendirildi. "Çelik" sektöründe Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar, "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri"nde Şişecam Dış Ticaret, "Demir ve Demir Dışı Metaller"de Kibar Dış Ticaret, "Deri ve Deri Mamulleri"nde TGS Dış Ticaret, "Diğer Sanayi Ürünleri"nde Polin Dış Ticaret ödüle layık görüldü. "Elektrik- Elektronik" sektöründe Vestel, "Fındık ve Mamulleri"nde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret, "Gemi, Yat ve Hizmetleri"nde Sefine Denizcilik, "Halı"da Erdemoğlu Dış Ticaret, "Hazırgiyim ve Konfeksiyon"da TGS Dış Ticaret, "Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri"nde Oba Food Gıda, "İklimlendirme Sanayii"nde Bosch Termoteknik, "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri"nde Türkiye Petroller, "Kuru Meyve ve Mamulleri"nde Aydın Kuruyemiş, "Madencilik Ürünleri"nde Ekom Eczacıbaşı, "Makine ve Aksamları"nda Türk Traktör, "Meyve Sebze Mamulleri"nde Altunkaya İnşaat, "Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri"nde Hayat Kimya Sanayi birincilik ödülü aldı. Sektör şampiyonluğu ödülü, "Mücevher" sektöründe İstanbul Altın Rafinerisi'ne, "Otomotiv"de Ford Otomotiv'e, "Savunma ve Havacılık Sanayii"nde TUSAŞ'a, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller"de KLC Gıda, "Süs Bitkileri ve Mamulleri"nde Çiçekçiler Birliği'ne, "Tekstil ve Hammaddeleri"nde AK-PaTekstil'e, "Tütün"de Britisch American Tobacco'ya, "Yaş Meyve ve Sebze"de Uçak Kardeşler Gıda'ya, "Zeytin ve Zeytinyağı"nda S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne, "Hizmet" sektöründe ise THY'ye verildi.
HİÇ KİMSE BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ALIKOYAMAZ
Bölgemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal krizleri, güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeriye taşımaya çalışanlara müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmamızı, 2053 ve 2071 vizyonlarını geleceğimizin pusulası haline dönüştürmemizi engellemek isteyenleri hep hüsrana uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Milletimizle ve iş dünyasıyla beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizi hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyamaz.
İHRACATÇIYA FON DESTEĞİ MÜJDESİ
Artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız İhracatı Geliştirme Fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır.
İSTANBUL'A YENİ FUAR MERKEZİ
Bir başka müjde de İstanbul'u, ülkenin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adım. İhracatçıların tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer alacağı bu fuar merkezi en kısa sürede ülkeye kazandırılacak. Asya, Avrupa ve Afrika'nın buluşma noktası İstanbul'u fuar merkezi haline getirerek, küresel ticaretin kalbi konumuna çıkarmak kararlılığında olacağız.
KÜRESEL SİSTEMDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALACAĞIZ
ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim kapasitesini sağlamıştır. İş dünyamızın da küresel ekonominin yeni taleplerine ve yönelimlerine hızla cevap verebilecek kabiliyetlere sahibiz.