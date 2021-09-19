PKK’ya ağır darbe

İRAN topçu birlikleri Doğu Kandil'de PKK'yı yoğun ateş altına aldı, Kelaşin Kampı bombalandı. Kandil Dağı'nın İran sınırı içinde yer alan Kelaşin, Kotaman
, Berbizina ile Urmiye
, Şino
ve Merivan
kentleri arasındaki Hewraman bölgesinde yer alan Şehidan, Casusan, Serdeşt, Şaho Dağı ve Akçe bölgelerine yoğun askeri güç takviyesi yapıldı. Bu bölgeler terör örgütü PKK'nın uzun yıllardan bu yana can damarı niteliğindeki en önemli barınma alanları olarak biliniyor.
7 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı
, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.