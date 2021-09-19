Sırp mevkidaşla Boğaz buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. İstanbul
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü
'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
'TÜRKIYE BÖLGEDE BÜYÜK GÜÇ'
Görüşme sonrası yayınlanan fotoğraflarda Başkan Erdoğan'ın Vucic'e köşkün camından Boğaziçi
'nin büyüleyici manzarasını gösterdiği görüldü. Vucic, görüşmenin ardından Sırbistan'ın resmi haber ajanı Tanjug'a konuştu: Türkiye
ile dostane ilişkiler, Batı Balkanlar
'da barış ve istikrarın korunmasına ek güvence sağladı. İki saat süren görüşmemiz oldukça verimli geçti. Sayın Erdoğan da yıl sonuna kadar Sırbistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Ekonomi ve Sırbistan'daki Türk yatırımlarını ele aldık. Bölgesel ve ikili işbirliğini de görüştük. Türkiye bölgede büyük bir güç.