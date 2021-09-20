AK Parti ve MHP’ye destek veren binlerce hesap kapatıldı! CHP destekli çetenin FETÖ bağlantısı ifşa oldu

Aralarındaki ilişki çete gibi. Hedef belirliyorlar sonra o hedefi çökertmek için her türlü adımı atıyorlar. Özellikle Furkan Güngör'ün yaptıkları tam bir FETÖ ahlakına sahip olduğunu gösteriyor. Benim babam imam ben Saadet Partiliyim diyerek lafa başlıyor güveniyorsun arkadaş oluyorsun sonra senden aldığı bilgileri Ümit Kaya'ya iletiyor o da CHP'li Belediye yöneticilerine söylüyor. Sonra öğrendim ki Gökhan Özbek ile iş tutuyorlar. İki de bir Saadet Partisinden bahseden birinin Gökhan Özbek gibi bir isimle ne ilişkisi olabilir? Sonra en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın kim olduğunu FETÖ bağlantısını öğrendiğimde ne olduklarını öğrenmiş oldum.

KAFALARINA GÖRE ASKI VE MAVİ TİK!

Bunlar istedikleri hesapları askıya aldırıp istedikleri hesaplara mavi onay tiki alabiliyorlar. Ümit Kaya'nın Beyaz Masa'da çalıştığını duydum bir ara orası sadece kılıf orda sosyal medya yapısı kurmuş diyorlar isimsiz hesaplarla iftira kampanyası düzenliyorlarmış.

Benim hesabımı da Furkan Güngör ve Ümit Kaya, Bilgi Üniversitesi ve İBB'nin kurumsal kimlikleri sayesinde elde ettikleri iletişim ile kapattırmışlar. Açıkça söylemem gerekirse bunlar bir arkadaş çevresinden çok profesyonel bir yapı çete gibi hareket ediyorlar."