Balyoz’da görev alan hakim savcılar hakim karşısında!

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından olan "Balyoz" soruşturmasında ve davasında görev alan 50 eski savcı ve hakimin, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu buluna sanıklarla cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, müştekiler ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.



"BALYOZ DAVASINDA GEREKÇELİ KARARDA İMZAM BULUNMUYOR"



Savunmada bulunan sanık İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eski üye hakimi Aytekin Özanlı, "Balyoz" davası sanıklarının topluca tutuklanması kararının verildiği duruşmadan bahsederek, kendisinin o dönemde Yargıtay'da tetkik hakimi olduğunu kaydetti. "Balyoz" davasının gerekçeli kararında imzasının bulunmadığını belirten Özanlı, kendisi hakkında haksız ve yersiz bir dava açıldığını öne sürerek beraatini istedi.



Savunmasında, "Balyoz" davasının hukuki aşamalarından bahseden sanık Özanlı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkındaki beraat kararlarını "bozma" kararına vurgu yaptı. Bunun üzerine 9. Ceza Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, "Aytekin Bey siz kararda imzanız olmadığını söylüyorsunuz ama kararı savunuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Sanık Özanlı da, 16. Ceza Dairesinin kararından tespitler yaptığını aktardı.



Sanık eski savcı Savaş Kırbaş ise, FETÖ üyeliği suçlamasıyla başka mahkemede hakkında yargılama yapıldığını kaydederek, davaların birleştirilmesini talep etti.



BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER



Sanık Osman Kaya da savunmasında, "Balyoz" davasının görüldüğü, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde herhangi bir görev almadığını belirterek, görev yaptığı mahkemenin bir "Balyoz" davası sanığının tutukluluğuna yönelik itirazı reddetmesi nedeniyle yargılandığını ileri sürdü. Kaya, Balyoz davasının başka bir aşamasında görev almadığını, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davadan da beraat ettiğini vurgulayarak, mevcut davadan da beraatini istedi.



Sanık Mehmet Erdoğan ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanarak hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldığını, yargılama sonucunda da beraat ettiğini aktardı. Erdoğan, mevcut davadan beraatini talep etti.



Davanın görülmesine yarın Yargıtay'ın yeni hizmet binasındaki duruşma salonunda devam edilecek.