Başkan Erdoğan, ’Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını BM Genel Sekreteri Guterres için imzaladı

"KONUNUN MUHATAPLARINDAN OLAN GUTERRES'E İMZALANDI"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan, Turkuvaz Kitap Genel Müdürü İbrahim Altay, "Turkuvaz Kitap olarak yayınladığımız Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının İngilizcesi A Fairer World is Possible yazarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konunun muhataplarından olan BM Genel Sekreteri Guterres'e imzalandı" dedi.