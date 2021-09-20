Başsavcılık harekete geçti! Yalan makinası bankamatik Tezcan’a soruşturma

Ankara'da bir vatandaş, Çankaya Belediyesi'nde mimar kadrosunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na ihbarda bulundu.
İhbar mektubunda Tezcan Karakuş Candan'ın, belediyede çalıştığı süre zarfında mesai saatlerinde iş yerinde bulunduğunu gösterir imza föylerinin başkası tarafından imzalandığı iddia edildi. İhbar mektubunda, Candan'ın belediyede işe giriş çıkış turnikelerinde adına olan kartın başkası tarafından basılmak suretiyle işe gitmiş gibi gösterildiği, mesai saatlerinde işe gitmediği halde haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.
İhbar mektubunda, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve belediye çalışanları Yasemin Asil ve Gülsün Bor'un, Candan'ın söz konusu eylemlerine göz yumduğu, destek olduğu ve hatta daha rahat etsin diye çalıştığı birimden başka bir birime atamasını yaptığı ifade edildi.
Çankaya Kaymakamlığı, Candan hakkında soruşturma açılmasına yönelik ön inceleme başlattı. Candan ifadesinde, Çankaya Belediyesi Başkanlık Makamı'nın oluruyla aynı anda 3 kamu görevinde çalıştığını açıkladı..
Belediyenin yanı sıra Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak verdiğini, ayrıca Anayasa'nın 135. maddesi 6235 sayılı kanuna göre kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı gönüllülük esasına göre yürüttüğünü, aynı anda yürüttüğü 3 kamu görevinde idarenin ve sıralı sicil amirlerinin bilgisinin olduğunu savundu.. İhbar mektubunda yer alan iddiaların asılsız olduğunu savunan Candan hakkında soruşturma izni verilmedi.
İÇİŞLERİ'NİN KARARI BEKLENİYOR
Bunun üzerine ihbarcı vatandaş, üst mahkemenin yolunu tuttu. Başvurunun yapıldığı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Tazcan Karakuş Candan hakkında ön inceleme yapılarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesini istedi. Daire kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/2896 numaralı soruşturma izin talebinde "Candan ve tespit edilecek diğer görevliler" için soruşturma izni talep edilmesinin yer aldığına dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı, ön inceleme izni verdiği takdirde Candan hakkında soruşturma başlayacak.
Tezcan Karakuş Candan, Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" olduğu iddiasını gündeme getirmiş, söz konusu iddianın yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yalanı belgelerle çürütülen Candan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu iddia etti. Söz konusu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Candan başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşımış ve projelerin sekteye uğratmak için yargıya başvurmuştu. Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'in verdiği önerge ile Candan'ın Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığı ortaya çıkarmıştı.