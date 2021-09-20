Başsavcılık harekete geçti! Yalan makinası bankamatik Tezcan’a soruşturma





Tezcan Karakuş Candan, Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" olduğu iddiasını gündeme getirmiş, söz konusu iddianın yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yalanı belgelerle çürütülen Candan, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu iddia etti. Söz konusu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Candan başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşımış ve projelerin sekteye uğratmak için yargıya başvurmuştu. Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'in verdiği önerge ile Candan'ın Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığı ortaya çıkarmıştı.