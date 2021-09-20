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Giriş Tarihi: 20.9.2021 13:01 Son Güncelleme: 20.9.2021 13:01

CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti!

CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Ankara'nın ünlü avukatlarından CHP eski milletvekili Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti. Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mengü'nün tedavi gördüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

CHP eski milletvekili Şahin Mengü 73 yaşında yaşamını yitirdi. Mengü'nün evinde düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı, burada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Televizyoncu Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu.

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CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti!
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