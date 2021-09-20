FED faiz kararı açıklaması ne zaman? FED faiz toplantısı ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında yapılacak?

Küresel piyasaların seyrini belirleyecek olan FED faiz toplantısı bu yıl bitmeden üç kez daha gerçekleşecek. İlki eylül ayı bitmeden düzenlenecek olan toplantı, FED faiz toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklaması ne zaman yapılacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Amerika Merkez Bankası'nın açıklama yapacağı tarih ve detaylar.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak açıklandı.

Toplantı sonrası alınan kararları ABD ve dünya kamuoyu ile paylaşılacak.