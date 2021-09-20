Gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programda gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Hamza Aydoğdu; şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ağaçlı Melendiz Otel'de gerçekleştirilen programa Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, birim amirleri protokol üyeleri gaziler ve aileleri katıldı.

Gaziler ve ailelerini selamlayan Vali Hamza Aydoğdu devlet ve milletin şehitlerin emaneti aileleri ile vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü için yaralanan bir uzvunu kaybederek gazi olan vatan evlatlarını her zaman baş tacı yaptığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk programda yaptığı konuşmasında Vali Hamza Aydoğdu himayesinde düzenlenen program katılan bütün gaziler ile yakınlarına teşekkür etti.

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise yaptığı konuşmasında 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Dağ; Vali Hamza Aydoğdu'ya yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Yemek programı İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in duası ile sona ererken gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Hamza Aydoğdu gaziler ve ailelerinin sorunlarını dinledi.