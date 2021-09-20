“Gazilik, hür yaşamak için canını ortaya koymaktır”

Ankara
'da da Çankaya
Kaymakamlığı'nca 19 Eylül Gaziler Günü
nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi. Hakimevi'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Arslan
, gaziler, şehit aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı
'nda, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve gazi olan Aslan mesajında, "Gazilik, en güç koşullar altında hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını, gaza ruhu ile ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen unvandır. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum, kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.