TBMM Başkanı Şentop, İspanyol akademisyenler ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüştü

Şentop, "Türkiye'nin tarih itibarıyla bölgedeki pek çok halkla ilişkileri var. Bu bakımdan AB'nin ve ABD'nin Türkiye'yi dikkate alamadan, ilişkilerine önem veremeden etkili iş yapabilmesi mümkün gözükmüyor. 'Türkiye'nin önemi ortadan kalktı' diye konuşuyorlar ama tarih onları tekzip ediyor." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendiren Şentop, "Afganistan'da Taliban, AB ve ABD'nin beklemediği şekilde yönetimi ele geçirdi. Kargaşa ortamı vardı ama şimdi hükümet kuruldu. Hükümetin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de arzu ettiğimiz manada, kapsayıcı bir hükümet ortaya çıkmadı. İnşallah, ümit ederiz ki böyle bir noktaya gidilir." diye konuştu.

Avrupa'nın iç politikasında tedirginlik yaratan Afganistan'dan yeni göç dalgası başlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Şentop, "Taliban, havaalanları başta olmak üzere sınırları büyük ölçüde kapattı. Bunlar açıldığı takdirde çok büyük bir göç dalgası olacak. Biz bu insanları Afganistan'da tutabilecek şartları tesis etmeliyiz. Afganistan'ın realitesini dikkate alarak politika üretmeliyiz. Birtakım Taliban videoları, burkalar üzerinden tabiri caizse siyasi magazin anlamında politika üretmek yanlış olur. Realiteyi dikkate almalıyız. İnsani bakımdan çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız." dedi.