Yalancı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Yalancı dizisi nerede çekiliyor ve konusu uyarlama mı?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yabancı dizisi 17 Eylül Cuma günü yayın hayatına başladı. Dizinin gelecek bölümünün hangi gün ve saatte yayınlanacağı, Yalancı yeni bölüm hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuyla inceleniyor. Yalancı dizisi nerede çekiliyor ve konusu uyarlama mı sorusu da dizinin izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. İşte diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
YALANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yalancı dizisinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekiliyor. Çekimler Beykoz'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.
YALANCI UYARLAMA MI?
Show TV'de yayınlanan Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi İngiliz dizisi Liar'dan uyarlandı.
YALANCI KONUSU NE?
İki taraf tek doğru!
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur?
Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
YALANCI DİZİSİNDE KİM YALAN SÖYLÜYOR?
Dizide kimin yalan söyleyip söylemediği şu anda bilinmiyor. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu ile ilgili bazı fikirler bulunuyor. Birçok kullanıcıya göre dizinin orijinal versiyonu olan 'Liar' dizisinde olduğu gibi doktor rolüne hayat veren Salih Bademci'nin yalan söylediği tahminler arasında bulunuyor. Ancak dizinin yerli versiyonunda durumun seyri bilinmiyor.
YALANCI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalancı dizisi yeni bölümüyle 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.