Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

20 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son corona virüsü tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 27 bin 688 kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü verilerini öğrenmek isteyenler "20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | 20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

20 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;