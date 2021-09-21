Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

20 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son corona virüsü tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 27 bin 688 kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü verilerini öğrenmek isteyenler "20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
20 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949
VAKA SAYISI: 26 bin 398
VEFAT SAYISI: 213
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160
VAKA SAYISI: 26 bin 161
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023
VAKA SAYISI: 27 bin 692
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197
VAKA SAYISI: 28 bin 118
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249