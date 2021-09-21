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Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:29 Son Güncelleme: 22.9.2021 01:44

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Türkiye’de ve dünyada 1 yıldan fazla zamandır etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisi ile ilgili haberler yerli ve yabancı ajanslar aracılığıyla peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vakadan bu yana güncel korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka - vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu cevabı ve son dakika corona virüsü haberleri.

20 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son corona virüsü tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 27 bin 688 kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü verilerini öğrenmek isteyenler "20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | 20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

20 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;

20 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 688

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949

19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 398

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160

18 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 161

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 692

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536

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Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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