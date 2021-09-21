AK Parti yaptı, CHP çukur kazdı! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel isyan etti

"GEREKLİ ONARIMI YAPMADILAR"

Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü. Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." dedi.