Çankaya Belediyesi’nden gençlere müdahale

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları'nca Çansera Parkı'nda gençlerle düzenlenen program, CHP'li Çankaya Belediyesi'nin müdahalesi ile gerginleşti.
"Mahalle Bizim Gençlik Bizim" Pankartından rahatsız olan Çankaya Belediyesi'ni Güvenlik Görevlileri Pankartın kaldırılması ikazında bulunarak, AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ceylan'a "Burası CHP'nin Belediyesi burada böyle pankartlar açamazsınız, burayı terkedin" diyerek müdahalede bulundular.
Olayla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız; "Her fırsatta demokrasi ve özgürlükten bahseden CHP ve zihniyeti yine şaşırtmadı.
Çankaya Belediyesine bağlı, Çansera Parkında genç kardeşlerimizin bir araya gelmesine dahi tahammül edemeyen CHP'li Çankaya Belediyesini kınıyorum. Başkentimizin mahallelerinde genç kardeşlerimiz ile durmaksızın var olmaya ilelebet devam edeceğiz" dedi.