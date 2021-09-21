Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnce’ye FETÖ’den hapis

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İnce ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, son savunmasını yapması için sanık İnce'ye söz verdi.

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını savunan İnce, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını belirten İnce, beraatını istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Köksal, heyetin kararı açıkladı. Buna göre sanık İnce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.