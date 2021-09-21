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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Eski milletvekili Mengü yaşamını yitirdi

Eski milletvekili Mengü yaşamını yitirdi
CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Mengü'nün evinde düştükten sonra gittiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi. Başhekim Uzm. Dr. Yusuf Ziya Güler, "Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanemizde vefat etmiştir" dedi. Mengü'nün cenazesi, bugün TBMM'de düzenlenecek tören sonrası, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Eski milletvekili Mengü yaşamını yitirdi
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