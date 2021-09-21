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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:03

Hat sanatının en güzel örnekleri Üsküdar’da buluştu

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Hat sanatının en güzel örnekleri Üsküdar’da buluştu

Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, hat sanatının en güzel örneklerini Gülnihal Gül Mamat & Özgün Hat Atölyesi Sergisi’nde bir araya getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla açılışı yapılan sergi, Gülnihal Gül Mamat koordinatörlüğünde yürütülen Hat Atölyesi'nin çalışmalarından oluşuyor. Sergide Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kûfi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor.

Gülnihal Gül Mamat'In yanı sıra Betül Türkan Kurtoğlu, Elif Betül Ersan, Erdinç Sezen, Esra Sucu, Funda Alaybeyi, Leyla Şen, Mesrur Yersel, Müzeyyen Uçkun, Nurten Anılmış, Şevval Betül Güran, Öznur Bayoğlu, Tuba Koç, Yasemin Keskin, Yeşim Karamık Jandar, Zehra Anılmış, Zehra Yıldız gibi hat sanatına gönül veren isimlerin eserlerinin buluştuğu sergi, özgün hat çalışmalarından önemli örneklerini İstanbullulara sunuyor. 17 Eylül tarihinde Üsküdar'da kapılarını açan sergi, 10 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

'DİNİMİZİN KÜLTÜREL ÖGELERİNİ İSTANBULLULARLA BULUŞTURUYORUZ'

Üsküdar Belediyesi olarak hat sanatının en nadide örneklerinin sunulduğu bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Böylesi anlamlı bir sergiyi Üsküdarımıza, İstanbulumuza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Sergimizde Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kûfi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer alıyor. Bu açıdan bizim için çok mübarek bir sergi anlamı taşıyor. Sergimiz ile dinimizin kültürel egelerini İstanbullulara sunuyoruz. Yeni nesil belediyemiz ile kültürüne sahip çıkıyor" dedi.

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Hat sanatının en güzel örnekleri Üsküdar’da buluştu
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