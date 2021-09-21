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Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:55 Son Güncelleme: 21.9.2021 11:01

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarıyla PKK-KCK'ya ağır darbe

DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarıyla PKK-KCK’ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı Eren operasyonların bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken,örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. "
ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren operasyonlarıyla PKK-KCK'ya ağır darbe
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