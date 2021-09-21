İspanya’dan 8 ödülle dönen gençlere TEKNOFEST çağrısı

DÜNYANIN
en büyük liseler arası proje yarışması ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 13 ödül kazanan Türkiye önceki gün tarihi bir gurur anını daha yaşadı. AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'na 6 proje ile katılan gençlerimize, İspanya Salamanca'da düzenlenen ödül töreniyle 5 proje için toplam 8 ödül takdim edildi. Tarihe geçen başarıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. 34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde 6 projenin katıldığını aktaran Varank, "5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü. Malatya TED Koleji
ve BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban
, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk. Bilim aşığı gençlerimizi selamlıyor, kardeşlerimi TEKNOFEST'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Yarışmada 16 yıl sonra ilk kez Türkiye adına birincilik ödülünü ve Wolfram Özel Ödülü'nü alan Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban (18) "Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Umarım ülkeme ve milletime hayat boyu hep gururlar yaşatırım" dedi. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç
, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Kurtuluş, İzmir Bahçeşehir Koleji
öğrencisi Olcay Oransoy
, İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM
öğrencisi Zeynep Arla Parmaksız yarışmada ödül alan diğer gençler oldu.