Koruması öldürüldü

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurtiçinde yürütülen PKK'ya yönelik operasyonlarda örgütün yönetici düzeyindeki iki ismi daha etkisiz hale getirildi. Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt
'in Pervari
ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin sorumlu düzeyde örgüt yöneticisi olan Kendal Cizir
kod adlı Mazlum Mat
olduğu tespit oldu.
KALKAN'IN KORUMASI...
Turuncu kategoride aranan teröristin Botan Eyaleti
, Herekol Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Teröristin aynı zamanda 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan
'ın korumalığını yapan isim olduğu belirtildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ise terörden arananlarda gri kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu belirlendi.
7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli
Savunma Bakanlığı (MSB), PençeŞimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer taraftan Bitlis
'te de örgüte yönelik operasyon düzenlendi. Eren 11 Operasyonu kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi. SİHA'ların katıldığı operasyona Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da destek verildiği bildirildi.