‘Minibüs’ dedi lüks araçtan çıktı

"Makam araçlarımı sattım. Belediyeye ait minibüsle gelip gidiyorum" açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, Anıtkabir
'de düzenlenen Gaziler
Günü etkinliğinde Mercedes
marka lüks aracı ile geldi. Lüks makam aracından inerek programa katılan Yavaş'ın kameralara yansıyan görüntüsü daha önce söylediği sözleri akıllara getirdi. Yavaş'ın, Anıtkabir'de düzenlenen programa katılmak için kullandığı lüks makam aracının milyonluk değerde olduğu belirtilirken Yavaş'a sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. Yavaş, "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Makam araçlarını satarak 70 milyon civarında tasarruf ettik" ifadelerini kullanmıştı.