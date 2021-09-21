Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!

Son dakika haberler... Gelen bilgiye göre Malatya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin şiddetini son depremler listesiyle duyurdu. Sarsıntıyı hisseden binlerce kişi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı tedirginliği paylaştı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberinin detayları...