Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!

Son dakika haberler... Gelen bilgiye göre Malatya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin şiddetini son depremler listesiyle duyurdu. Sarsıntıyı hisseden binlerce kişi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı tedirginliği paylaştı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberinin detayları...
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2021
DURULDU-(MALATYA) https://t.co/uwiyQ7GGbR
21.09.2021, 10:31:51 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Gelen son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Duruldu ilçesinde 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre depremin şiddetinin yoğun olarak hissedildiği kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...