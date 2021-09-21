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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 10:47 Son Güncelleme: 21.9.2021 10:54

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!

Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!

Gelen son dakika haberine göre merkez üssü Malatya olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntının Malatya ve çevre illerden hissedildiği gelen bilgiler arasında yer alırken Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem şiddetini ve detaylarını duyurdu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika haberiyle yaşan depreme ilişkin detaylar...

Son dakika haberler... Gelen bilgiye göre Malatya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin şiddetini son depremler listesiyle duyurdu. Sarsıntıyı hisseden binlerce kişi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı tedirginliği paylaştı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberinin detayları...

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Duruldu ilçesinde 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre depremin şiddetinin yoğun olarak hissedildiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesiyle duyurdu!
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