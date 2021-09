Türkiye’nin gücünü yansıtan bir başyapıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York 'ta 2017 yılında temelini attığı yeni Türkevi binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında şunları söyledi:Bu eserle New York'un siluetine tarihi ve geleneksel mimarimizin zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz; mimar, mühendis, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak, Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türkevi'ne tekrar kavuştuk. BM'deki Daimi Temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.Küresel sorunların çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek çok kutuplu, merkezli, kültürlü daha kapsayıcı adil ve küresel bir düzeni savunuyoruz. Dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin rol üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak daha adil sistemin hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız adalete, barışa olan inancımızın bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen, güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığı ve vizyonunun yeni bir nişanesini burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamızın uluslararası toplumda bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurguladığımız gibi binamız inşallah uzunca süre hizmet verecektir. Yeni Türkevi, BM'nin ve üye ülkelerin faaliyetlerine hizmet vermeye hazırdır. Türkevi, ABD 'de yaşayan vatandaş, soydaş, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacaktır. Siyasi, ekonomik ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak yeni binamızın gerçek bir cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inanıyorum.Atalarımız "Şerefül mekân bil mekin", yani "Bir mekâna şeref katan oradaki insanlardır" diyor. Türkevi'nde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Türkevi binamızın herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığı'mızın da binanın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum. Yeni Türkevi'nin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığı'mıza, BM'ye ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum.AÇILIŞTAN önce Başkan Erdoğan, Türkevi binasının girişindeki göndere törenle Türk bayrağını çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından Erdoğan, binanın açılış kurdelesini, eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke temsilcileriyle kesti.BAŞKAN Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi Binası'nda TURKEN Vakfı heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her türlü imkanı sunduk. Türken Vakfı, Gençlik Köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz."BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u yeni açılanTürkevi Binası'nda kabul etti. Erdoğan, Türkevi'nde New York Times gazetesi heyetini de kabul etti.