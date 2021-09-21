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Giriş Tarihi: 21.9.2021

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021- 2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin başladığını duyurdu

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Duyuruya göre, tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacağını duyurdu. TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.
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YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
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