YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM
'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme
tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Duyuruya göre, tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün
, adayların kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacağını duyurdu. TYT
puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.