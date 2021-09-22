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Giriş Tarihi: 23.9.2021 03:07 Son Güncelleme: 23.9.2021 03:49

Başkan Erdoğan ABD ziyaretini tamamladı

AA
Başkan Erdoğan ABD ziyaretini tamamladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York’a gelen Başkan Erdoğan, 4 günlük ABD ziyaretini tamamladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.

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Başkan Erdoğan ABD ziyaretini tamamladı
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