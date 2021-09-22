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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Bombacı terörist gizlendiği evde yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bombacı terörist gizlendiği evde yakalandı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 15 Eylül'de gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y'nin yakalandığını açıkladı. Aşkın teröristin Yunanistan'da 3 yıl bomba eğitimi aldığını ve eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Murat kod adlı teröristin cezaevine gönderildiği öğrenildi. Çalışmalara ilişkin basına yaptığı bilgilendirme toplantısında konuşan Aşkın, Hani ilçesinde ise 17 Aralık 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faillerinden Velat O.'nun da düzenlenen operasyonla yakalandığı bilgisini paylaştı.
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Bombacı terörist gizlendiği evde yakalandı
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