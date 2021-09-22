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Haberler Gündem Haberleri Çarpıcı araştırmanın sonucu yayımlandı! Hava kirliliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
Giriş Tarihi: 22.9.2021 17:35 Son Güncelleme: 22.9.2021 17:51

Çarpıcı araştırmanın sonucu yayımlandı! Hava kirliliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

AA
Çarpıcı araştırmanın sonucu yayımlandı! Hava kirliliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili Belçika'da yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçları ise oldukça dikkat çekici... Belçika Yüksek Sağlık Konseyi'nin yayımladığı rapora göre; hava kirliliği koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor. İşte detaylar...

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Belçika'da yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Belçika Yüksek Sağlık Konseyinin yayımladığı rapora göre; çevresel etki çalışmaları, iklim ve hava kirliliği parametrelerinin virüsün bulaşma oranıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

1 MİKROGRAMLIK ARTIŞ BİLE...

Bulgular, havadaki ince toz konsantrasyonundaki 1 mikrogramlık artışın bile hastanede yatan Kovid-19 hastalarında solunum cihazına bağlı kalma süresini uzattığına ve ölüm oranlarını da yüzde 8-11 artırabildiğine işaret etti.

YAZ DÖNEMİNDE BULAŞ RİSKİ ARTIYOR

Raporda sıcaklık, nem ve bulaşma arasındaki bağlantı net olarak ortaya konulmasa da virüsün sıcak ve nemden etkilenebileceği, yaz döneminde bulaş riskinin arttığı yönündeki önceki bulgular doğrulandı.

İklim hedeflerinin sadece küresel ısınma nedeniyle değil, mevcut sağlık kriziyle mücadele için de önemli hale geldiğinin altı çizilen raporda, çevreye ve sağlığa ilişkin verilerin gözlem ve uyarı sistemlerine yapısal biçimde entegre edilmesinin gelecek viral krizlerin önlenmesinde etkili olacağı kaydedildi.

323 KENTİN YARISINDAN FAZLASINDA HAVA KALİTESİ KÖTÜ

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Birliği'nde analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

2018'de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin ediliyor.

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Çarpıcı araştırmanın sonucu yayımlandı! Hava kirliliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor
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