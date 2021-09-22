Çarpıcı araştırmanın sonucu yayımlandı! Hava kirliliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili Belçika'da yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti.

Belçika Yüksek Sağlık Konseyinin yayımladığı rapora göre; çevresel etki çalışmaları, iklim ve hava kirliliği parametrelerinin virüsün bulaşma oranıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.