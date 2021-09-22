Çift doz aşılama yüzde 50’yi geçti

Sağlık Bakanlığı
, 18 yaş ve üzeri çift doz aşılama
haritasını yayınladı. Çift doz aşı haritası aşılama oranlarıyla 4 kategoriye ayrıldı. 18 yaş üstü en az iki doz aşı olanların yansıtıldığı haritada, aşılamanın yüzde 75'ten fazla olduğu iller düşük risk (Mavi), 65'ten fazla olduğu iller orta risk (Sarı), 55'ten fazla olduğu iller yüksek risk (Turuncu), yüzde 55'ten az olan iller ise çok yüksek risk (Kırmızı) kategorisinde ifade edildi. 7 il (Çanakkale
, Edirne
, Kırklareli
, Amasya
, Ordu, Eskişehir
, Muğla
) düşük risk, 41 il orta risk, 19 il yüksek risk ve 14 il de çok yüksek risk kategorisinde yer aldı. 3 büyükşehirden Ankara (71.3) ve İzmir (73.7) aşılanma oranlarıyla orta risk kategorisinde bulunurken İstanbul (64.9) yüksek riskten çıkarak orta risk kategorisine geçmeye çok yaklaştı. Çift doz aşılama yüzdesinin en fazla olduğu iller Kırklareli (76.4), Muğla (75.8) ve Eskişehir (75.7) olurken en az olduğu iller ise Şanlıurfa (41.3), Mardin (45.3) ve Muş (46.8) olarak açıklandı.
'YÜZDE 70'İ AŞILANMALI'
Haritada 18 yaş üstü nüfusun yüzde 68.53'ünün, tüm nüfusun ise yüzde 50'den fazlasının çift doz aşılandığı ifade edildi. Delta varyantına karşı toplumsal bağışıklığın oluşması için toplam nüfusun en az yüzde 70'inin çift doz aşılanması gerekiyor. Aşılamada 1. etabı başarıyla bitirdiklerini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş
, "Ancak Delta varyantında 1 doz aşılama yeterince korumuyor. Hedefimiz virüse karşı tam doz aşılı olmak. Nüfusumuzun yüzde 70'i çift doz aşısını olursa yüksek koruyuculuk elde edilir. İlk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın aksatmadan 2. aşılarını da yaptırmalarını öneriyoruz. Bazı illerimizde aşı oranlarının yüzde 75'i geçtiğini görüyoruz.
Bu illerimizde yaşayan ve aşı olmayan vatandaşlarımızın da, 'Nasılsa yaşadığım il yüksek oranda aşılandı bana bir şey olmaz' şeklinde düşünmemesi gerekiyor. Çünkü aşılanma verileri şu an için 18 yaş üstünü dâhil ediyor. Yüzde 70 aşılamanın tüm toplumda olması gerekiyor" dedi.