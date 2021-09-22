Emine Erdoğan’ın kitabına büyük ilgi

Emine Erdoğan
'ın, Afrika
'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabı, New York
'taki Türkevi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı tanıtım toplantısında büyük ilgi gördü. Emine Erdoğan'ın, tanıtımda yaptığı konuşmadaki "Afrika seyahatlerimde insanlığın bütün duygularının evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne kalbinin evrensel ritmini işittim. İnsanlık tek ve bütün bir ailedir. 'Öteki'ler değil 'biz'iz. Bu bakış açısına sahip olmak, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır" sözleri büyük alkış aldı. Emine Erdoğan, "Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Annem Hayriye Hanım
'ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim " diye konuştu. BM Genel Sekreter
Vekili Amina Mohammed
de yaptığı konuşmada "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum" dedi. Öte yandan Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
'in eşi Sanja Milanovic
ile de bir araya geldi.